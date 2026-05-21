В Югре силовики задержали главу имущественного комитета Когалыма Ковальчука

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) силовики задержали председателя комитета по управлению имуществом администрации Когалыма Алексея Ковальчука. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По информации агентства, показания на Алексея Ковальчука мог дать бывший заместитель главы города Анатолий Згонников, который сам является фигурантом уголовного дела о коррупции. «Ковальчук задержан. К нему есть целый ряд вопросов у силовиков по профильной работе»,— рассказал источник агентства.

Другой источник в местном истеблишменте предположил, что «претензии к Ковальчуку связаны с его взаимодействием с местным бизнесом и приватизацией активов мэрии».

Полина Бабинцева