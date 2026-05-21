«Полярный литий» планирует выпускать до 10 тысяч тонн гидроксида лития в год

Проект «Полярный литий», созданный «Росатомом» и «Норникелем» для освоения Колмозерского месторождения, планирует ежегодно производить до 10 тысяч тонн гидроксида лития батарейного качества. Об этом говорится в презентации генерального директора компании Игоря Демидова, представленной на Международном конгрессе Редмет-2026.

По словам господина Демидова, производственные планы скорректированы в соответствии с обновленным прогнозом Минпромторг России по внутреннему спросу на литий.

Глава компании отметил, что одним из ключевых вызовов для проекта стало снижение прогноза потребления гидроксида лития в России — со 100 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. По его словам, это ухудшает экономические показатели проекта и повышает значимость мер государственной поддержки.

«Это значительно ухудшает экономику проекта, которая пока не дотягивает до плановых показателей. Поэтому второй вызов для нас — это упорная, кропотливая работа по получению мер господдержки, иначе проектных показателей проект может не достигнуть»,— заявил Игорь Демидов.

Он также отметил, что на внутреннем рынке ожидается конкуренция с другими российскими литиевыми проектами. При этом компания рассчитывает развивать как внутренние поставки, так и экспорт.

«Полярный литий» владеет лицензией на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области. По данным компании, на месторождение приходится почти 19% российских запасов лития, и оно считается одним из наиболее перспективных в стране.

