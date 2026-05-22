«Башкиравтодор» оставили должным за поставки грунта

Две инстанции арбитражных судов не нашли поводов взыскивать с уфимской фирмы «Альянс» 123,1 млн руб. в пользу государственной компании «Башкиравтодор». Крупнейший дорожно-строительный подрядчик заявлял, что «Альянс» не доплатил ему за поставку грунта из карьера в Илишевском районе. Однако суды решили, что сам «Башкиравтодор» должен покупателю более 18 млн руб. в счет затрат, которые понес покупатель, разрабатывая и обслуживая месторождение.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ В основу решений судов легли материалы дела о банкротстве «Башкиравтодора»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Башкиравтодор» во взыскании 123,1 млн руб. с уфимского ООО «Альянс». Долг образовался за поставку грунта с карьера возле села Рсаево Илишевского района.

Из открытых источников следует, что главный дорожно-строительный подрядчик Башкирии владеет лицензией на разработку месторождения около Рсаево. В сентябре 2022 года предприятие договорилось с «Альянсом», что тот будет содержать карьер, а «Башкиравтодор» в обмен поставит ему до 11 млн куб. м грунта с этого же месторождения. Причем оговаривалось, что разработка, добыча, строительство подъездных путей и весовой контроль, а также рекультивация карьера ложится на покупателя полезных ископаемых.

«Башкиравтодор» настаивал, что поставил «Альянсу» грунт на 187 млн руб., однако покупатель оплатил лишь 63,9 млн руб. Досудебная претензия с требованием погасить задолженность осталась без удовлетворения, поэтому в апреле 2024 года государственная компания обратилась с исковым заявлением. В сентябре 2023 года договор был расторгнут по истечению срока действия.

АО «Башкиравтодор» является основным подрядчиком Управления дорожного хозяйства Башкирии. 59,33% акций находятся в республиканской собственности, еще около 40,6% принадлежат инвестиционному холдингу «Региональный фонд». Компания находится в процессе наблюдения, дело о банкротстве тянется с зимы 2024 года.

ООО «Альянс» зарегистрировано в 2022 году в Уфе, нынешними соучредителями являются Игорь Гринченко и Фидан Яппаров. Дочерними предприятиями «Альянса» является ООО «Промышленная компания "Синтезхим"», ранее таковыми были ООО «Малоязовский щебеночный карьер» и ООО «Космос». В прошлом году убытки фирмы составили 70,9 млн руб. при выручке 9,5 млн руб.

20 февраля арбитражный суд Башкирии требования «Башкиравтодора» отклонил, так как на момент решения вступил в силу судебный акт в рамках дела о банкротстве организации. Выяснилось, что еще в июне прошлого года в реестр требований к банкротящемуся предприятию вошли требования того же «Альянса». Последний заявлял, что разработка карьера обошлась ему почти в 141,9 млн руб. В эту сумму, помимо прочих затрат, вошли работы и услуги, которые для «Альянса» оказали АО «ДЭП 103», АО «Марийскавтодор» и ООО «ДСК», предоставившие спецтехнику для разработки карьера.

Таким образом, считал покупатель грунта, сторонам необходимо пересчитать взаимные обязательства: разница в задолженности за разработку карьера и поставку грунта составила примерно 18,8 млн руб. Эта сумма и стала основанием для включения «Альянса» в третью очередь кредиторов «Башкиравтодора».

Учитывая, что итоговое сальдо взаимных обязательств сложилось на стороне ответчика, наличие санкций за неисполнение условий договора не может иметь места, пояснил арбитражный суд Башкирии решение по иску «Башкиравтодора».

В апелляционной жалобе дорожно-строительная компания доказывала, что «Альянс» понес расходы в рамках собственных договорных обязательств, а суд необоснованно возложил их на «Башкиравтодор». Оговоренная в договоре цена учитывала все затраты на разработку карьера и добычу грунта, настаивал истец.

Апелляционная коллегия сослалась на решения судов по делу о банкротстве — правомерность требований «Альянса» подтвердили апелляционный и кассационный суды — и подтвердила, что у компании отсутствует какая-либо задолженность перед «Башкиравтодором».

«Ъ» направил запрос о позиции АО «Башкиравтодор» по итогам разбирательств в двух инстанциях.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает решение суда верным. Требование о взыскании 123,1 млн руб. фактически дублирует уже рассмотренный в банкротстве массив взаимных расчетов и противоречит установленному там результату, поэтому отказ во взыскании соответствует подходу о преюдициальности выводов по делу о банкротстве и недопустимости «вторичного» пересмотра сальдо через отдельный иск, объяснил он «Ъ».

Эксперт отметил, что пересмотреть итоги сальдирования можно только в рамках дела о банкротстве по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, но не в обход банкротного процесса. Такими обстоятельствами могут послужить обнаружение неучтенной сделки, подложности доказательств или злоупотребления правом, которые могли повлиять на итоговый баланс.

«Для сторон основной риск такого подхода в банкротстве — "окончательность" сальдирования: кредитор, не заявивший все требования и не оспоривший расчет взаимных обязательств в процедуре, затем лишается возможности доначислить долг через отдельный иск. Для должника появляется риск, что при ошибочном или неполном сальдировании, если оно будет пересмотрено по новым обстоятельствам, уже сложившийся баланс может быть скорректирован не в его пользу», — рассказал господин Денисов

Расторжение договора закономерно перевело обязательства в стадию, требующую определения итогового сальдо, а не раздельного взыскания по «своей» части, считает помощник председателя коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов.

«Апелляция обоснованно сослалась на преюдициальное значение установленных фактов, а доводы апеллянта по существу сводятся к переоценке обстоятельств, которые кассация не пересматривает. Дело наглядно показывает: при смешанных схемах "поставка плюс встречные работы" попытка взыскать долг в обход сальдирования бесперспективна — особенно когда контрагент находится в банкротстве», — рассказал собеседник «Ъ».

Идэль Гумеров