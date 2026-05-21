В Екатеринбурге арестовали байкера по делу о нападении на сотрудника ДПС

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 19 июля байкера Михаила Швецова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, ночью с 19 на 20 мая Михаил Швецов, управляя личным мотоциклом, толкнул левой ногой служебный мотоцикл ДПС. Полицейский, управлявший мотоциклом, упал и получил телесные повреждения. Инцидент произошел на улице Маршала Жукова в Екатеринбурге.

Мужчина обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

