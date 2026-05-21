Россия и Беларусь запустили ракету «Ярс» из Архангельской области на ядерных учениях

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Запуск осуществлялся в рамках учений ядерных сил России и Белоруссии, за ним наблюдали оба лидера —Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Архангельской области.

Как пояснили власти региона, учения состояли из двух этапов. Сначала военные провели внезапную проверку ядерных сил, привели войска в боевую готовность и выдали ядерные боеприпасы в российские и белорусские части. На втором этапе состоялись практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Отмечается, что ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.

Учения по подготовке и применению ядерных сил прошли с 19 по 21 мая. Целью мероприятий названо совершенствование навыков личного состава и проверка готовности органов управления к реализации мер ядерного сдерживания.

Карина Дроздецкая