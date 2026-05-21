Губернатор Беглов утвердил субсидию для ассоциации «Защитники Родины»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении в 2026 году субсидии региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО ”Защитники Родины города Санкт-Петербурга”». Средства направят на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи с участием ветеранов специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беглов подписал постановление о субсидии для Ассоциации ветеранов СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Беглов подписал постановление о субсидии для Ассоциации ветеранов СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В задачи ассоциации входит сохранение исторической памяти о событиях СВО, вовлечение ветеранов в общественную жизнь города, а также организация патриотических акций для молодых людей. Кроме того, программа предусматривает проведение уроков мужества и занятий по начальной военной подготовке.

Матвей Николаев