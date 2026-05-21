Отец за сына ответчик

В Советском райсуде Нижнего Новгорода судят бывшего замдиректора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) Илью Бебу. Его обвинили в том, что при капремонте путепровода у Мызинского моста он навязал компании «Экострой» в субподрядчики ООО «Дорилмост» своего отца. Представителя ООО «Экострой» как потерпевшую сторону не могут допросить уже три месяца. Отец подсудимого Андрей Беба рассказал, что обанкротившийся «Экострой» не планировал ремонтировать мост, а просто хотел продать полученный подряд за 15% от стоимости контракта. Позже «Дорилмост» выкупил подряд за 13% и стал единственной компаний, реально работающей на ремонте путепровода.

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассматривает уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ГУММиД Нижнего Новгорода Ильи Бебы, которого обвинили в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, он оказал давление на подрядчика «Экострой» и угрозами навязал ему на субподряд подконтрольную отцу организацию «Дорилмост» для проведения капремонта путепровода у Мызинского моста.

Как писал «Ъ-Приволжье», муниципальный контракт стоимостью 236 млн руб. по ремонту несущих конструкций и дорожного покрытия путепровода в апреле 2024 года был заключен с ивановской компанией «Дормострой». Она в свою очередь наняла ООО «Экострой» и должна была завершить капремонт объекта в конце 2026 года. Судя по данным федерального реестра банкротств, обе компании уже признаны несостоятельными, идет рассмотрение требований кредиторов.

Особенность судебного разбирательства по делу Ильи Бебы в том, что суд с марта не может допросить потерпевшего Арутюна Урфаляна из ООО «Экострой», чьи предпринимательские права якобы были нарушены. Он трижды не являлся в суд по повестке. Прокуратура добивается принудительного привода потерпевшего на допрос, но получает отказы. Господин Урфалян вызван судом в четвертый раз.

На очередном судебном заседании был допрошен отец обвиняемого Андрей Беба. По его словам, субподрядчик «Экострой», получив заказ на капремонт путепровода, четыре месяца не выходил на объект. Свидетель полагает, что компания изначально не планировала приступать к работам , так как не имела ни опыта по ремонту мостов, ни кадров, ни спецтехники. Андрей Беба заявил суду, что следил за карьерой сына в ГУММиД «по-отцовски». Когда перед муниципальным заказчиком обозначилась перспектива срыва контракта и прекращение движения по Мызинскому мосту, Беба-старший решил вмешаться. Он не стал отрицать, что на тот момент фактически руководил «Дорилмостом» и от лица этой организации вместе с сыном ездил на переговоры с ООО «Экострой».

Подрядчик сразу предложил «грабительские» условия. Он согласился взять «Дорилстрой» на субподряд за 15% от стоимости контракта при норме в 5%.

После этого Беба-старший прекратил переговоры с «Экостроем», но так как проект путепровода необходимо было продолжать, фактический директор «Дорилмоста» Алексей Агеев позже договорился с «Экостроем» на 13% за договор субсубподряда с рассрочкой платежа. В итоге ООО «Дорилмост» осталось единственной реально работающей организацией на ремонте путепровода.

«После того, как "Экострой" вошел в процедуру банкротства, генподрядчик расторг с ним договор и заключился напрямую с "Дорилмостом". Сейчас "Дорилмост" тоже находится в процедуре банкротства с долгами свыше 700 млн руб., и мы надеемся, что он не задержит нам оплату по контракту. Сами мы на этом объекте ничего не заработаем, в лучшем случае выйдем в ноль», — считает Андрей Беба.

В прошлом году он был назначен гендиректором ООО «Дорилмост» и теперь официально представляет фирму. Также Андрей Беба на суде подтвердил свои показания, что «Дорилмост» после ухода с муниципальной службы должен был возглавить его сын.

Этот мотив следствие сочло личной заинтересованностью Бебы-младшего в превышении полномочий.

Подсудимый Илья Беба сейчас работает в дорожной отрасли на строительстве объектов в Нижнем Новгороде и Гагинском районе Нижегородской области. Своего отношения к предъявленному обвинению. бывший замдиректора ГУММиД пока не высказал. При этом он отметил, что ждет появления в суде потерпевшей стороны, потому что очень хочет «задать ей вопросы».

Напомним, что Илья Беба уволился из ГУММиД по собственному желанию в июле 2025 года. За два месяца до этого заявление об увольнении по собственному желанию написал директор предприятия Андрей Левдиков. Через несколько дней его обвинили в получении взятки и объявили в розыск. В сентябре 2025 года Андрея Левдикова задержали и отправили под арест.

Назначенный в январе 2026 года на пост директора ГУММиД Анатолий Агеев также находится под домашним арестом. Следствие считает его виновным в гибели подростка в заброшенном здании, которое ГУММиД должен был снести, но не успел этого сделать.

Роман Кряжев