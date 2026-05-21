Калининградскому бизнесу предлагают льготные займы на восстановление памятников

Бизнес в Калининградской области проявляет интерес к программам вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Власти региона готовы поддерживать такие инициативы с помощью льготного финансирования, сообщила заместитель председателя областного правительства и министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова, пишет ТАСС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, предприниматели могут получить заемные средства под 3% годовых через региональный Центр поддержки предпринимательства для реализации проектов, связанных с восстановлением и использованием исторических объектов.

Госпожа Лесикова отметила, что программа требует значительных вложений. На ее реализацию из областного бюджета направили около 4 млрд рублей.

В рамках программы поддержку получили 18 проектов. Как подчеркнула чиновник, многие из них уже завершены и оказали заметное влияние на развитие городов и удаленных территорий региона.

«Я бы сказала, что многие из них уже реализованы, поэтому мы видим, что это действительно очень успешные проекты, они меняют облик наших городов и удаленных территорий»,— заявила Вероника Лесикова.

Матвей Николаев