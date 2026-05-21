Полиция задержала водителя фургона, который протащил инспектора ГИБДД по Петербургу

В Петербурге полицейские задержали 21-летнего водителя автофургона Hyundai H-100. Он оказал сопротивление сотруднику Госавтоинспекции и попытался скрыться. Инцидент произошел в пятницу днем у дома №44 по Пионерской улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские организовали преследование. На перекрестке Большой Разночинной улицы и Чкаловского проспекта фургон остановился на красный свет. Инспектор подбежал к машине, разбил окно и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Но нарушитель нажал на газ и протащил полицейского несколько метров, а после скрылся.

Дополнительные наряды ГИБДД вскоре задержали злоумышленника. Водителя доставили в отдел полиции, а его автомобиль поместили на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейский получил необходимую помощь. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Карина Дроздецкая