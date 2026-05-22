Футбольный клуб «Уфа» работает над лицензией на новый сезон

Футбольный клуб «Уфа» занимается получением лицензии для выступления команды в новом сезоне Первой лиги. Футболисты команды отправились в отпуск, сообщил пресс-службе клуба гендиректор Марат Шмаков.

Фото: Идэль Гумеров

По его словам, ФК «Уфа» ведет переговоры с партнерами и спонсорами для обеспечения стабильного развития команды. Вскоре должна появиться информация о продлении контрактов с нынешними игроками и трансферах.

Кроме того, клуб озаботился проблемой доступности матчей для болельщиков. Господин Шмаков отметил, что «Уфа» будет просить продлить маршруты общественного транспорта, чтобы футбольным зрителям стало удобнее добираться на игры и возвращаться после их окончания домой.

«Уфа» заняла 15-е место в сезоне Первой лиги 2025/2026, что позволило ей избежать вылета в нижестоящий дивизион.

