Ритейл обилетят

Нижегородские власти и оператор оплаты проезда «Ситикард» договариваются с ритейлерами о продаже билетов на транспорт в торговых сетях. С июля наличные выводят из оборота в общественном транспорте Нижнего Новгорода, а карты продаются на почте, в МФЦ и офисах оператора, на вокзалах и пересадочных узлах. В будущем планируется продавать билеты на одну-две поездки, в том числе в поездах: минтранс ведет переговоры об этом с РЖД. Пока договоренности достигнуты с ритейлерами «Магнит» и «Спар», власти надеются привлечь других предпринимателей. Депутаты заксобрания предложили установить билетные терминалы на остановках, некоторые из них считают нововведения антиконституционными.

В Нижнем Новгороде билеты на общественный транспорт будут продавать в магазинах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минтранс Нижегородской области совместно с региональным оператором безналичной оплаты проезда в общественном транспорте «Ситикард» договариваются с ритейлерами о продаже билетов на транспорт в торговых сетях, сообщил замминистра Денис Рябинин на заседании профильного комитета заксобрания. С 1 июля наличные выводят из оборота, на них можно будет купить электронные карты и билеты на одну-две поездки, чтобы соблюсти права граждан оплачивать услугу любым способом.

Власти согласовали, но пока не подписали договор продажи билетов на одну-две поездки с сетью «Магнит», «Спар» и ведут переговоры с X5 Retail.

«В "Магните" сейчас 367 точек: продажи начнутся с 15 июня. Еще 49 точек откроет "Спар". Есть вопросы по магазинам "Пятерочка" — у них 343 точки, будем стараться подключить их хотя бы с 1 августа», — уточнил господин Рябинин. Тремя ритейлерами «Ситикард» не ограничивается и готов вести переговоры о продаже электронных билетов с другими предпринимателями, добавил чиновник.

Как писал «Ъ-Приволжье», отмену наличных в общественном транспорте Нижнего Новгорода власти объяснили безопасностью пассажиров: водители вынуждены отвлекаться от управления и сами просили об этом, а кондукторов переводят в контролеры. По данным минтранса, доля оплаты проезда наличными сейчас составляет 2–3%, а перевозчики оборудуют транспорт несколькими терминалами безналичной оплаты.

С 1 января 2026 года «Ситикард» установил в транспорте 187 дополнительных валидаторов. Некоторые из них не работают, а пассажиры жалуются, что не могут оплатить проезд банковскими и транспортными картами. В итоге перевозчики наняли специалистов для оперативного устранения неполадок.

За наличные можно купить билеты или транспортные карты в офисах «Ситикард», МФЦ или на почте, а также на железнодорожном вокзале и автовокзалах, напомнил Денис Рябинин.

Кроме того, власти ведут переговоры с РЖД, чтобы продавать транспортные карты и билеты в поездах, однако пока магистраль согласилась только информировать пассажиров о способах оплаты проезда. Тем не менее отказ от наличных в общественном транспорте вызвал недовольство нижегородцев, которые даже апеллировали к запретам православной церкви рассчитываться по безналу. Министерству пришлось обращаться за разъяснениями к нижегородской епархии, чтобы опровергнуть их доводы.

Полный отказ от оплаты проезда наличными уже действует в столичном транспорте и поэтапно вводится в Ярославской области, напомнил председатель комитета Владимир Солдатенков. Его коллега Василий Суханов отметил, что отказ от наличных стимулирует соблюдение расписания транспорта: водители не тратят время на продажу билетов на остановках и не тормозят поток.

«Надо двигаться вперед и совершенствовать эту систему. Альтернативы этому механизму сегодня нет», — полагает господин Суханов.

Депутат Владислав Атмахов попросил минтранс проработать вопрос продажи билетов и информирования жителей муниципальных округов Нижегородской области, которые часто не пользуются смартфонами и редко выбираются в Нижний Новгород. Дополнительно стоит задуматься об установке терминалов продажи билетов за наличные на остановках общественного транспорта, особенно на «умных», которые оборудованы wi-fi и не зависят от ограничений мобильного интернета и связи, добавил депутат Владимир Паков.

В то же время председатель фракции КПРФ Роман Кабешев считает, что система продажи билетов вне общественного транспорта сегодня не готова к отказу от наличных. «Это ущемление конституционных прав граждан, инфраструктуры к 1 июля недостаточно, а система недоработана: в ней могут случиться массовые сбои, с которыми уже сталкивались Москва и Санкт-Петербург при атаке беспилотников. В этом случае проезд придется сделать бесплатным», — предупредил депутат.

Он добавил, что туристы и жители округов Нижегородской области будут вынуждены «бегать и искать, где продаются билетики», а сам закон об отмене наличных не способен изменить транспортные проблемы нижегородской агломерации.

Впрочем, ранее прокуратура не нашла нарушений прав граждан в отказе от оплаты наличными в транспорте. Информацию минтранса депутаты приняли к сведению, попросив тщательнее информировать нижегородцев о нововведениях.

Владимир Зубарев