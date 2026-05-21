Ростехнадзор потребовал запретить работы в шахте одного из лидеров угольной отрасли

Печорское управление Ростехнадзора выявило грубые нарушения промышленной безопасности на шахте «Заполярная-2», которую эксплуатирует АО «ВоркутаУголь». В пожарооросительном трубопроводе в нескольких горных выработках не оказалось воды. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Представители Ростехнадзора составили протокол о временном запрете деятельности

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Представители Ростехнадзора составили протокол о временном запрете деятельности. Материалы уже переданы в Воркутинский городской суд.

Это не первый инцидент на предприятии в этом году. В феврале на шахте нашли отложения сухой угольной пыли в магистральном конвейерном уклоне — горная выработка находилась в пылевзрывоопасном состоянии.

АО «ВоркутаУголь» — градообразующее предприятие Воркуты, одно из крупнейших угледобывающих предприятий России. Компания является ключевым производителем ценного коксующегося угля (сырья для металлургии) в Арктике и обеспечивает углем Череповецкий металлургический комбинат (входит в ПАО «Северсталь»). АО «ВоркутаУголь» добывает в среднем от 7,5 до 9,8 млн тонн каменного угля в год.

Карина Дроздецкая