На цифровую систему контроля в школах Калининградской области направят 55 млн рублей

В Калининградской области из резервного фонда регионального правительства выделили 55,4 млн рублей на внедрение в школах системы контроля и управления доступом, интегрированной с цифровым сервисом «Классная карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Система «Классная карта» предназначена для безналичной оплаты школьного питания и контроля посещаемости. С ее помощью ученики смогут оплачивать обеды без наличных, а родители — отслеживать расходы и получать информацию о посещении школы.

Средства направят региональному министерству образования. Из общей суммы 50,7 млн рублей предусмотрено в виде субсидий муниципалитетам при условии софинансирования в размере 0,1% и централизованной закупки оборудования и услуг. Еще 4,6 млн рублей выделят государственным образовательным учреждениям региона, реализующим программы начального, основного и среднего общего образования.

Матвей Николаев