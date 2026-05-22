Мэрия Уфы отчитается об исполнении бюджета

3 июня в Уфимской детской филармонии пройдут публичные слушания об исполнении городского бюджета за 2025 год. Проект отчета опубликовал горсовет.

В прошлом году доходы бюджета Уфы составили около 46,7 млрд руб., а расходы оказались ниже на 515,6 млн руб., следует из представленных документов. В бюджет был заложен дефицит в 1,7 млрд руб., однако город недополучил около 441 млн руб. и не потратил 2,7 млрд руб.

Собственные (налоговые и неналоговые) поступления бюджета составили 26,7 млрд руб., превысив план на 1,9%, и за год увеличившись на 12,6%. Объем безвозмездных поступлений по сравнению с 2024 годом снизился на 6,76 млрд руб., до 19,7 млрд руб.

Долговая нагрузка на бюджет — соотношение муниципального долга к собственным доходам — с 2023 года уменьшилась с 56,4% до 34,1%. Муниципальный долг к концу 2025 года составил 8,36 млрд руб.

