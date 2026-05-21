«Теремок» направит 2 млрд на развитие бизнеса в Петербурге

«Теремок» инвестирует 2 млрд руб. в развитие сети в Петербурге до 2028 года включительно. Из них 400 млн руб. пойдут на открытие и реконструкцию ресторанов, еще 300 млн — на завершение модернизации производственно-логистического центра. Об этом сообщил соучредитель и директор компании в Северной столице Виталий Свидовский, передает РБК.

Компания решила сделать ставку на формат «ресторан у дома»: небольшие точки площадью 80–120 кв. м вместо привычных 250–300 кв. м

Компания решила сделать ставку на формат «ресторан у дома»: небольшие точки площадью 80–120 кв. м вместо привычных 250–300 кв. м

Компания делает ставку на формат «ресторан у дома»: небольшие точки площадью 80–120 кв. м вместо привычных 250–300 кв. м. Они будут появляться в новых жилых кварталах. Первые заведения уже откроются до конца 2026 года, в августе — в Сестрорецке.

Всего в 2026 году «Теремок» планирует запустить четыре ресторана — на улицах Васи Алексеева, Верхне-Каменской, Обуховской обороны и Индустриальном проспекте. Капитальный или частичный ремонт ждет еще десять точек сети. Производственный комплекс компания уже обновила.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о том, что «Теремок» может закрыть еще один ресторан на Садовой улице в Петербурге.

Карина Дроздецкая