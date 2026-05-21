В Воронеже количество архитектурных бюро увеличилось в четыре раза

За последние годы количество архитектурных бюро в Воронеже выросло в 4,3 раза: с 30 до 130. Об этом сообщил министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков на центральной пленарной сессии ежегодного архитектурного форума «Зодчество ВРН».

Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков

Кроме того, господин Еренков поделился пожеланиями для отрасли до 2030 года: «Я бы хотел, не привязываясь к себе конкретно, чтобы статус руководителя органа архитектуры и градостроительства в регионе оставался министерским. Чтобы этот статус был высоким. Я хотел бы, может быть, какого-то кросс-дисциплинарного перераспределения полномочий между разными министерствами. Это, наверное, единственное, чего я хочу глобально».

Министр добавил, что сейчас в градостроительстве Воронежской области не хватает единого органа, который отвечал бы за все этапы: от создания архитектурной концепции до ввода объекта в эксплуатацию. «Тогда будет понятно всегда, с кого спрашивать. Сейчас пока не так и не только в нашем регионе»,— добавил Андрей Еренков.

Архитектурный форум «Зодчество ВРН» проходит в Воронеже в 19-й раз. В этом году его площадками на два дня стали Воронежский концертный зал и Советская площадь. Главной темой мероприятия станут взаимоотношения разных поколений «людей, которые создают облик города». Мероприятия объединены со «Строительной неделей Черноземья».

Чем запомнилось «Зодчество ВРН» в 2025 году

Ключевая тема форума в этом году — &quot;Центр города&quot;

Воронежский концертный зал в дни форума

Гости форума рассматривают выставку &quot;Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы&quot;, на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа

Посетители изучают программу форума

Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии

Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии

Мэр Воронежа Сергей Петрин

Зрители пленарной сессии

Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума &quot;Зодчество ВРН&quot;

Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий

Перфоманс &quot;Шествие домов&quot; от детской студии «Ступени» на форуме &quot;Зодчество ВРН&quot;

Участники перфоманса &quot;Шествие домов&quot; от детской студии «Ступени»

Сессия &quot;Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН&quot;

Посетители форума &quot;Зодчество ВРН&quot; среди макетов архитектурных проектов

Фестиваль &quot;Зодчество ДЕТИ&quot; проходил в Доме архитектора

Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале &quot;Зодчество ДЕТИ&quot;

Гости фестиваля &quot;Зодчество ДЕТИ&quot;

Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю

Посетители фестиваля &quot;Зодчество ДЕТИ&quot; рядом с работами студий детского творчества

Гости фестиваля &quot;Зодчество ДЕТИ&quot;

Алина Морозова, Сергей Калашников