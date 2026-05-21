В Воронеже количество архитектурных бюро увеличилось в четыре раза
За последние годы количество архитектурных бюро в Воронеже выросло в 4,3 раза: с 30 до 130. Об этом сообщил министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков на центральной пленарной сессии ежегодного архитектурного форума «Зодчество ВРН».
Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кроме того, господин Еренков поделился пожеланиями для отрасли до 2030 года: «Я бы хотел, не привязываясь к себе конкретно, чтобы статус руководителя органа архитектуры и градостроительства в регионе оставался министерским. Чтобы этот статус был высоким. Я хотел бы, может быть, какого-то кросс-дисциплинарного перераспределения полномочий между разными министерствами. Это, наверное, единственное, чего я хочу глобально».
Министр добавил, что сейчас в градостроительстве Воронежской области не хватает единого органа, который отвечал бы за все этапы: от создания архитектурной концепции до ввода объекта в эксплуатацию. «Тогда будет понятно всегда, с кого спрашивать. Сейчас пока не так и не только в нашем регионе»,— добавил Андрей Еренков.
Архитектурный форум «Зодчество ВРН» проходит в Воронеже в 19-й раз. В этом году его площадками на два дня стали Воронежский концертный зал и Советская площадь. Главной темой мероприятия станут взаимоотношения разных поколений «людей, которые создают облик города». Мероприятия объединены со «Строительной неделей Черноземья».