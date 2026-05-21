В Воронеже количество архитектурных бюро увеличилось в четыре раза

За последние годы количество архитектурных бюро в Воронеже выросло в 4,3 раза: с 30 до 130. Об этом сообщил министр архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков на центральной пленарной сессии ежегодного архитектурного форума «Зодчество ВРН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, господин Еренков поделился пожеланиями для отрасли до 2030 года: «Я бы хотел, не привязываясь к себе конкретно, чтобы статус руководителя органа архитектуры и градостроительства в регионе оставался министерским. Чтобы этот статус был высоким. Я хотел бы, может быть, какого-то кросс-дисциплинарного перераспределения полномочий между разными министерствами. Это, наверное, единственное, чего я хочу глобально».

Министр добавил, что сейчас в градостроительстве Воронежской области не хватает единого органа, который отвечал бы за все этапы: от создания архитектурной концепции до ввода объекта в эксплуатацию. «Тогда будет понятно всегда, с кого спрашивать. Сейчас пока не так и не только в нашем регионе»,— добавил Андрей Еренков.

Архитектурный форум «Зодчество ВРН» проходит в Воронеже в 19-й раз. В этом году его площадками на два дня стали Воронежский концертный зал и Советская площадь. Главной темой мероприятия станут взаимоотношения разных поколений «людей, которые создают облик города». Мероприятия объединены со «Строительной неделей Черноземья».

Фотогалерея Чем запомнилось «Зодчество ВРН» в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 20 Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова, Сергей Калашников