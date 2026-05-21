В Татарстане разработали мусульманский сервис знакомств

Резидент ИТ-парка создал приложение знакомств для мусульман, ориентированное на традиционные исламские ценности. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

В приложении предусмотрена возможность участия родственников или друзей в выборе будущего супруга, а переписка между кандидатами может вестись только в присутствии третьего человека. В платной версии имеется функция ИИ-подбора пары.

Сейчас в приложении зарегистрировано 20 тыс. активных пользователей. Создатели сервиса планируют привлечь 85 млн руб. инвестиций для выхода на рынки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Анна Кайдалова