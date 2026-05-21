В Таиланде нашли тело петербургского криптоинвестора, которого искали почти пять месяцев

Российские волонтеры обнаружили в Таиланде тело пропавшего в прошлом году 24-летнего жителя Санкт-Петербурга Максима Гарбузова. Поиски продолжались почти пять месяцев из-за ошибки в написании его фамилии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя волонтерского движения в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Пропавшего криптоинвестора из Петербурга нашли мертвым в Таиланде

По ее словам, причиной гибели молодого человека стало падение с высоты в отеле, где он остановился. Тело нашли в братской могиле в Бангкоке, куда помещают невостребованные останки иностранцев. Сейчас планируется эксгумация, после чего тело кремируют, а прах отправят родственникам в Петербург.

Как ранее сообщало РИА Новости, Максим Гарбузов занимался криптоинвестициями и муай-тай. Более двух с половиной лет он жил в Таиланде по спортивной визе.

По данным родственников, 24 декабря 2026 года молодой человек уехал из дома в Паттайе на мопеде, взяв с собой только рюкзак. Ноутбук при этом остался включенным. После его исчезновения близкие обратились за помощью к волонтерам.

Как уточняет moika78.ru со ссылкой на источник, мужчина погиб уже 26 декабря. Тайская полиция обнаружила тело под окнами высотного здания, однако при оформлении документов фамилию погибшего указали с ошибкой, из-за чего установить его личность удалось лишь спустя несколько месяцев.

Матвей Николаев