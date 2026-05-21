В Уфе содержание хлороводорода в воздухе превысило норму в девять раз

В Уфе 20 мая уровень загрязнения воздуха оценен как высокий, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ наблюдалось в шести случаях по пяти видам загрязняющих веществ, сообщает Башгидрометцентр

Самое заметное загрязнение воздуха наблюдалось в 7:00 на улице Свободы: концентрация хлорида водорода в воздухе превысила норму в 9,1 раза.

В это же время на том же пункте наблюдения содержание диоксида азота составляло 1 ПДК, а на улице Ульяновых концентрация сероводорода была в 2,3 раза выше нормы.

В 13:00 на Ульяновых содержание изопропилбензола превысило норму в 1,3 раза, а в 19:00 — в 1,8 раза.

Также в 19:00 на этом пункте наблюдения концентрация хлорида водорода была выше предельно допустимой в 1,4 раза.

Майя Иванова