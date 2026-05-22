Участника СВО включили в резерв управленческих кадров Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился включить Айдара Шаяхметова в резерв управленческих кадров республики. Документ опубликован на портале правовой информации.
С 2019-го по 2022 год господин Шаяхметов работал в администрации Уфы, после чего отправился служить в зону СВО. На фронте он был заместителем командира роты по военно-политической работе батальона имени Минигали Шаймуратова. Является членом общественного совета программы «Герои Башкортостана» и участвует в кадровой федеральной программе «Время героев».
В апреле Айдар Шаяхметов возглавил департамент правительства Башкирии по вопросам поддержки ветеранов и участников СВО.