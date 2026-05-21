Штраф отправили на доработку

Комиссия совета законодателей при Федеральном собрании поддержала концепцию инициативы Госсовета Татарстана об ужесточении ответственности за передачу управления транспортным средством несовершеннолетним и за перевозку детей в состоянии опьянения. Однако внесение проекта в Госдуму возможно только после доработки. Комиссия указала на необходимость дополнить пояснительную записку данными статистики подобных правонарушений за несколько лет, а не только за последний год, а также уточнить техническую правку и получить официальный отзыв правительства РФ. Эксперты оценивают замечания как устранимые, однако отмечают, что получение отзыва может занять от трех до четырех месяцев.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Совет законодателей поддержала инициативу Татарстана, но с замечаниями

В апреле 2026 года Госсовет Татарстана внес в совет законодателей проект поправок, предусматривающий штраф 50 тыс. руб. за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему без водительских прав (сейчас по статье 12.7 КоАП штраф составляет 30 тыс. руб. за передачу управления лицу без прав, без уточнения возраста). Также предлагается ужесточить наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей — до 50 тыс. руб. и лишения прав на два года (сейчас по части 1 статьи 12.8 КоАП штраф составляет 30 тыс. руб. с лишением прав на 1,5–2 года). Аналогичные санкции вводятся за отказ от медицинского освидетельствования при перевозке детей.

Комиссия совета законодателей РФ при Федеральном собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства в целом поддержала концепцию проекта поправок в КоАП, внесенного Госсоветом Татарстана. Но и предложила внести замечания.

Основное замечание касается обоснования необходимости изменений. «Для надлежащего обоснования необходимости внесения проектируемых изменений следует включить в пояснительную записку статистические данные за последние несколько лет, свидетельствующие об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с незаконной передачей транспортных средств несовершеннолетним, а также с перевозкой несовершеннолетних с нарушениями Правил дорожного движения, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, на всей территории Российской Федерации»,— отмечается в документе. В пояснительной записке к проекту Госсовет Татарстана приводил статистику только за 2025 год.

Комиссия также указала на необходимость уточнить местоположение предлагаемого изменения в статью 3.5 КоАП РФ, поскольку в названной статье слова «статьи 11.152» указываются дважды — по отношению к гражданам и должностным лицам.

Кроме того, комиссия обратила внимание на процедурный момент. Согласно статье 12 ФЗ, проекты федеральных законов о внесении изменений в КоАП РФ могут быть внесены в Госдуму только при наличии официальных отзывов правительства РФ.

При этом комиссия отметила, что Правила дорожного движения РФ уже устанавливают общий запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения и на передачу управления лицам без прав, вне зависимости от возраста нарушителя.

Партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов оценивает ситуацию как рабочую. «Концепция поддержана, а замечания вполне устранимы. Комиссия указала на два содержательных момента. Первый — недостаточность статистического обоснования в пояснительной записке. Замечание абсолютно оправданное: цифры по Татарстану там есть, а вот общефедеральной динамики за несколько лет явно не хватает. Законодательная техника требует, чтобы необходимость нормы была доказана, а не просто декларирована — это легко исправить. Второй момент редакционный: в статье 3.5 КоАП ссылка на "статью 11.152" задвоена. Правится за день»,— отметил эксперт.

По словам господина Смирнова, есть третье замечание — процедурное. Оно, как считает юрист, принципиально. «Без официального отзыва Правительства РФ законопроект в Думу просто не внесут. Это жесткое требование статьи 12 Вводного закона к КоАП. Получение правительственного отзыва — самый непредсказуемый по срокам этап.

Если Татарстан оперативно доработает пояснительную записку и параллельно направит материалы в Правительство, реально уложиться в три-четыре месяца»,— подчеркнул эксперт. По мнению юриста, если отзыв затянется или придет с существенными возражениями, то сроки сдвинутся.

Анар Зейналов