ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2026», организованном Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. Свой вклад в экологическую акцию внесли свыше 700 сотрудников из всех производственных отделений компании. В течение месяца работники убирали мусор, высаживали деревья, занимались благоустройством городских и сельских населенных пунктов. Была приведена в порядок территория производственных объектов. Всего было собрано 80 тонн мусора, высажено около 200 деревьев и более 3300 саженцев цветов. Помимо этого, сетевики очистили и облагородили береговую линию пруда в с. Красноусольский и противопожарного водоема в с. Аксаково.



Сотрудники Нефтекамских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» на экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2026»

Фото: ООО «Башкирэнерго» Сотрудники Нефтекамских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» на экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2026»

Из года в год компания принимает самое активное участие в этой крупнейшей экологической и социально значимой акции в стране. Забота об экологии – часть корпоративной культуры ООО «Башкирэнерго».

