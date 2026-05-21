Петербургскую предпринимательницу оштрафовали за пряники с «Синим Трактором»

В Московском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели иск правообладателя персонажей мультсериалов «Синий Трактор» и «Три Кота» к местной предпринимательнице, выпускавшей кондитерскую продукцию с изображением героев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кондитер из Петербурга заплатит 520 тыс. за пряники с «Синим Трактором»

Петербурженка имела лицензионный договор и официально оплачивала право на использование образов. Однако в конце 2024 — начале 2025 года правообладатель выявил нарушения при продаже продукции.

На маркетплейсах обнаружили пряники, печенье и вафельные изображения без обязательной упаковки и маркировки. На товарах отсутствовали сведения о производителе, дата изготовления и специальные QR-коды, подтверждающие законность использования персонажей.

Согласно условиям лицензии, для каждой единицы продукции необходимо было формировать уникальный QR-код. Продажа товаров без такой маркировки была признана нарушением договора.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с предпринимательницы 520 213 рублей штрафа, а также более 15 тысяч рублей госпошлины.

Матвей Николаев