Инвестфаза дошла до конечной

Компания «Синара — городские транспортные решения Челябинска» завершила инвестиционную стадию проекта по развитию троллейбусной инфраструктуры в городе. Общий размер инвестиций составил 16 млрд руб. Почти за пять лет компания выпустила на маршруты Челябинска 168 новых троллейбусов, реконструировала два депо и модернизировала 83 км контактных сетей. Работы велись в рамках концессионного соглашения с правительством Челябинской области, заключенного в 2021 году. Эксперты выделяют преимущества троллейбуса как вида общественного транспорта, а также считают, что без концессии модернизировать систему было бы сложнее.



Компания группы «Синара» завершила инвестиционную фазу концессионного соглашения о модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Размер инвестиций в проект, реализация которого стартовала в 2021 году, составил порядка 16 млрд руб., сообщает правительство Челябинской области.

Сумма в размере 14,3 млрд руб. включает финансирование государственной корпорации ДОМ.РФ, а также бюджетные средства и собственные инвестиции концессионера — ООО «Синара — городские транспортные решения Челябинск» («Синара — ГТР Челябинск», входит в группу «Синара»). Концессионер также дополнительно вложил 1,8 млрд руб. в разработку модели челябинского троллейбуса и создание производства по сборке и выпуску транспорта.

«Этот проект стал важнейшим этапом в развитии транспортной инфраструктуры в Челябинске. Уверен, что новый этап эксплуатации позволит вывести пассажирские перевозки в городе на принципиально иной уровень — более комфортный, безопасный и экологичный»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Почти за пять лет концессионер поставил в Челябинск 168 новых низкопольных троллейбусов «Синара-6254», 98 из которых способны передвигаться автономно. Одним из важных этапов проекта — реконструкция и модернизация депо №1 на улице Артиллерийской и депо №2 на Свердловском тракте. Работы на первом объекте площадью 1,58 га завершились в сентябре 2024 года. Реконструкцию депо №2 концессионер также закончил осенью 2025-го. По данным компании «Синара», оно вмещает не менее 150 троллейбусов на площади 6,5 га. Концессионеру пришлось возвести 12 зданий общей площадью более 10 тыс. кв. м. Реконструкция двух депо обошлась в 4,5 млрд руб.

Кроме того, в рамках концессии «Синара — ГТР Челябинск» обновила 83,5 км контактных сетей, модернизировала 24 тяговые подстанции с приборами учета и удаленным управлением, реконструировала три тяговые подстанции, заменила более 900 изношенных и аварийных силовых опор. Проект также включал новое строительство. Концессионер возвел четыре подстанции, 6 км контактной сети, 460 силовых опор.

В день открытия депо №2, 15 сентября прошлого года, губернатор Алексей Текслер комментировал, что еще несколько лет назад старые троллейбусы парковались на ночь на улицах Челябинска, поскольку действующая инфраструктура не позволяла нормально эксплуатировать подвижной состав.

«Синара — ГТР Челябинск» обслуживает троллейбусные маршруты на новом подвижном составе с 2023 года. В настоящий момент обновленный подвижной состав курсирует на семи маршрутах. При достаточном количестве водителей планируется запустить еще четыре троллейбусных направления.

По словам вице-президента группы «Синара» Виталия Вотолевского, при модернизации троллейбусной системы Челябинска компании удалось создать новые стандарты для транспортной отрасли.

«Среди них: дистанционное управление троллейбусным движением и энергетикой из единого центра, экологичные автоматизированные моечные комплексы, ремонтные зоны депо с возможностью в онлайн-режиме проводить мониторинг подвижного состава по фактической работе на линии. Завершение инвестиционной фазы открывает этап полноценной эксплуатации этой системы»,— подчерк­нул Виталий Вотолевский.

Концессионное соглашение заключено между «Синара — городские транспорт­ные решения Челябинск» и правительством Челябинской области в 2021 году. Ранее компания стала единственным претендентом на реализацию проекта, которому впоследствии дали название «Челябинский троллейбус». Соглашение рассчитано на 15 лет.

ООО «Синара — городские транспортные решения Челябинск» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем является Сергей Брусник. Владеет компанией московское ООО «Синара — городские транспортные решения». Согласно «СПАРКу», выручка челябинской организации в 2025 году составила 3,1 млрд руб., а чистая прибыль — 105,3 млн руб.

В 2023 году на территории промышленной площадки ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) запустили производство по серийному выпуску троллейбусов. Проект реализовало АО «Синара — транспортные машины». На первом этапе производственные мощности составят 350 единиц техники в год. Планировалось, что в дальнейшем объемы вырастут до 500 и более троллейбусов.

Дорожный эксперт Александр Агарков отмечает, что восстановить троллейбусную инфраструктуру без концессии было бы сложно, поскольку в Челябинске попутно ведется работа по восстановлению еще двух видов транспорта — автобусов и трамваев.

«Федеральных программ по троллейбусу, к сожалению, не было и нет до сих пор, поэтому только концессия дала такую возможность. Для других городов, которые не видят для себя возможности тянуть старую изношенную троллейбусную систему, мы показали один из путей того, как не допустить закрытия и превратить „балласт“ в полезный актив»,— отметил Александр Агарков.

По его словам, преимущество троллейбусов заключается в их экологичности и комфорте пассажиров.

«Ниже шум и вибрации, нет горячего шкафа с двигателем в салоне, большое заднее окно. При достаточно высокой интенсивности движения троллейбус становится еще и выгоднее автобуса, так как у него дольше срок службы и его не нужно направлять на заправку. Кроме того, у троллейбуса нет риска выключения кондиционера из-за перегрева системы охлаждения. Конечно, в идеале многие автобусные маршруты, где большие автобусы ходят часто, должны стать троллейбусными. Но важно уже то, что мы сохранили задел на будущее и теперь не нужно восстанавливать систему с нуля»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева