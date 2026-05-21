В Нижнем Новгороде открыли производство сварочных роботов

ООО ПК «Велам-Рус» инвестировало 100 млн руб. в создание завода промышленной робототехники «ВР Роботикс» в Нижнем Новгороде. Предприятие будет выпускать в год до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек, которые можно использовать в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях.

Также предприятие планирует производить решения на базе промышленных и коллаборативных роботов.

В компании рассчитывают, что открытие новых цехов позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства роботизированных комплексов. Вместе с производственным пространством на предприятии будут работать учебные классы для обучения работе с промышленными, коллаборативными и логистическими роботами.

Для строительства производственной площадки компания получила по программе Минэкономразвития России 50 млн руб. под 7,25% годовых. Кроме того, в 2021 году предприятие получило грант 25 млн руб. от Фонда содействия инновациям на разработку роботизированных сварочных ячеек.

