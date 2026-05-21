Погибшими в Сызрани в результате атаки БПЛА оказалась семья участника СВО

В четверг, 21 мая, в результате атаки БПЛА в Сызрани погибли двое жителей — семья участника специальной военной операции. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима. С первых минут была развернута работа оперативного штаба по ликвидации последствий. Все силы и средства были приведены в готовность. Выехал на место ЧП, пообщался с жителями и заводчанами», — сообщает глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, более 15 БПЛА были нацелены на Сызрань. Два дома разрушены. Сейчас проводится оценка ущерба. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранительным органам будет оказано полное содействие.

Ранее сообщалось, что в Сызрани погибли два человека в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Информация о количестве пострадавших уточняется.

