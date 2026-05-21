Младший сын Руперта Мердока вложит более $300 млн в создание своей медиаимперии

Джеймс Мердок, младший сын австралийского медиамагната Руперта Мердока, договорился о приобретении ряда активов цифровой медиагруппы Vox Media. Как пишет Reuters, сделка оценивается более чем в $300 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fred Greaves / Reuters Фото: Fred Greaves / Reuters

В медиахолдинг господина Мердока Lupa Systems перейдут журнал New York Magazine, известный материалами о культуре, политике и моде, новостной сайт Vox.com и сеть подкастов Vox Media. По словам источников, знакомых с деталями сделки, подразделение Vox, занимающееся подкастами, было оценено значительно выше, чем New York Magazine. Его охват среди целевой аудитории сопоставим с охватом новостных сетей кабельного телевидения, что делает Vox Media особо привлекательным для рекламодателей.

Несколько лет назад Джеймс Мердок вступил в ожесточенный спор со своим отцом по поводу редакционной политики и будущего контроля над семейной медиаимперией и покинул совет директоров ее издательского подразделения. В 2025 году семья Руперта Мердока сообщила о достижении соглашения по разделу его многомиллиардных активов между наследниками. Средний сын и главный наследник Лахлан Мердок получил основной бизнес, остальным детям положены выплаты в размере $1,1 млрд каждому.

Елизавета Труфанова