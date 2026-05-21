ЦБ призвал банки усилить контроль над внесением крупных сумм наличных

Банк России рекомендовал кредитным организациям обращать больше внимания на внесение клиентами крупных сумм наличных, следует из публикации на сайте регулятора. Целью таких операций, по данным ЦБ, может быть легализация преступных доходов.

Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, учитывая несколько характерных признаков. Один из них — значительный объем внесения наличных на счет клиента-физлица. Например, совокупно не менее 5 млн руб. за 30 дней, а также высокая доля (не менее 70%) таких операций с последующим переводом денег за рубеж в короткий срок (10 дней).

Еще один признак — проведение за месяц не менее 10 операций по внесению наличных на счет физлица, каждая из которых на сумму свыше 100 тыс. руб., с последующим переводом за рубеж большей части в короткий срок. Например, за 10 дней. При этом меры не коснутся клиентов-физлиц, финансовое положение и деловую репутацию которых банк документально подтвердил.

При работе с клиентами-юрлицами или индивидуальными предпринимателями регулятор рекомендовал обращать внимание на внесение на счет клиента-юрлица, у которого нет статуса резидента, суммы, равной или превышающей 30 млн руб., за 30 дней.