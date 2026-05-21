Под окном уфимской больницы обнаружено тело человека

Рядом со зданием Республиканского кожно-венерологического диспансера в Уфе обнаружено тело 51-летнего пациента, сообщает Ufa1. Причины смерти неизвестны.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Следственного управления СКР по Башкирии, правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины 1975 года рождения. После осмотра места происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — пояснили в СУ СКР.

Идэль Гумеров