В Татарстане объем средств на приведение автомобильных дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние в этом году вырос до 20,3 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направят 20,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2026 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане направят 20,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2026 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На содержание дорог направят 9,2 млрд руб., на капитальный ремонт — 4,5 млрд руб., на строительство и реконструкцию — 3,8 млрд руб., на ремонт — 1 млрд руб.

Общие суммы дорожных работ на дорогах общего пользования в Татарстане в этом году составят 51,7 млрд руб., в 2027 году — 49,3 млрд руб., в 2028 году — 49,5 млрд руб.

Анна Кайдалова