Главный авиадвигателестроительный институт РФ требует 34 млн рублей от ОДК-УМПО

Арбитражный суд Москвы начал производство по иску Центрального института авиационного моторостроения имени Петра Баранова (ЦИАМ) к ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Подведомственное Институту имени Евгения Жуковского и Минпромторгу РФ учреждение просит взыскать с башкирского предприятия около 29,3 млн руб. долга, более 4,3 млн руб. неустойки и 616,3 тыс. руб. в виде штрафных санкций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», спор связан с исполнением обязательств по договорам подряда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 июля.

ЦИАМ имени Баранова позиционирует себя как головную российскую научную организацию в сфере авиадвигателестроения, а также как единственную в стране — с полным циклом исследований для производства авиационных двигателей и газотурбинных установок.

ОДК-УМПО разрабатывает и производит авиационные и промышленные двигатели, а также узлы вертолетной техники. В частности, за уфимским заводом закреплено более трети всех деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14, которым оснащаются ближне-среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21.

Идэль Гумеров