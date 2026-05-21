Уфимец обвиняется в хищении более 800 тысяч рублей у участника СВО

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело 55-летнего уфимца, обвиняемого в краже с банковского счета в крупном размере (п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) у участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в феврале этого года фигурант дела получил от местного жителя, заключившего контракт на прохождение военной службы, банковскую карту, которую обещал передать супруге бойца. Но вместо этого обвиняемый потратил перечисленные военнослужащему более 800 тыс. руб., в том числе делая ставки в букмекерской конторе.

Фигурант дела признал вину. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности. Его заключили под стражу.

Майя Иванова