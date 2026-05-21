Генконсульство Казахстана готово открыть почетное консульство в Нижнем Новгороде

Представители делегации Казахстана, посетившей конференцию ЦИПР, выразили готовность создать в Нижнем Новгороде институт почетных консулов. Об этом сообщили в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и генконсула Казахстана в Казани Ерлана Искакова.

На встрече стороны подтвердили взаимный интерес к совместным проектам в сфере логистики, цифровых технологий и торговли.

«Прочные межрегиональные связи с Казахстаном, особенно с Карагандинской областью, заложили основу для успешных совместных проектов в промышленности, науке и культуре. Мы также видим активное развитие контактов с Костанайской областью», — сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

