Дмитрий Новгородов назначен генеральным директором ОЭЗ «Оренбуржье»

Дмитрий Новгородов назначен новым генеральным директором управляющей компании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Оренбуржье». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 2006 по 2022 год (когда компания приняла решение уйти из России) управленец возглавлял филиал производственной компании John Deere. За это время в Оренбурге выросло число моделей собираемой техники.

В 2022 году приглашен на должность операционного директора в компании «КЛААС». Топ-менеджер отвечал за программу по переформатированию производства под санкционные реалии, а также координацию всех GR-процессов в рамках заключенного специального инвестиционного контракта.

