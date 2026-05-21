В Казанском зооботаническом саду соколы-балобаны, занесенные в Красную книгу, дали потомство. Птицы участвуют в проекте по восстановлению Волжско-Камской популяции, сообщила пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В Татарстане краснокнижные соколы-балобаны дали потомство

В Татарстане краснокнижные соколы-балобаны дали потомство

У пары уже появилось три подросших птенца, еще восемь находятся на этапе искусственной инкубации. В начале мая первые птенцы вылупились с весом около 33–34 граммов, после чего орнитологи выкармливали их вручную. Позже окрепших соколят вернули родителям.

В ближайшее время их планируют выпустить в дикую природу на заповедных территориях Татарстана, включая участки Волжско-Камского заповедника и Камско-Устьинский район.

Анна Кайдалова