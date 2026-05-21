За махинации с «Пушкинской картой» на 52 млн рублей задержаны пять новосибирцев

В Новосибирске сотрудники полиции задержали пятерых местных жителей по подозрению в махинациях с «Пушкинскими картами». Фигурантам дела вменяют мошенничество (ч. 4 cт. 159 УК РФ), сообщила в своем канале «Макс» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, преступную схему в 2021 году организовал руководитель областного филиала одного из билетных агрегаторов. Мошенник привлек четырех знакомых, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Они выступали организаторами фиктивных культурных и творческих мероприятий, билеты на которые продавались только по «Пушкинской карте».

Злоумышленники через соцсети находили жертв, которым продавали билеты на концерты и выставки, которые на самом деле не проводились. По подсчетам следствия, ущерб от действий аферистов превысил 52 млн руб.

Александра Стрелкова