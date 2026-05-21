Петербургский бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП на трассе в Ленобласти

Накануне на региональной трассе под поселком Мичуринское произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Triumph Bonneville Т120 и автомобиля Haval. За рулем мотоцикла находился известный петербургский предприниматель Михаил Смирнов. Он погиб на месте. Через месяц ему должно было исполниться 54 года, сообщает 47news.

По предварительным данным, бизнесмен не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу, где столкнулся с китайской легковушкой. Смирнов был в полной экипировке, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Кирилл Конторщиков