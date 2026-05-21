В Стерлитамаке запустили мобильную лабораторию для контроля загрязнения воздуха

АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в холдинг «Росхим») запустило передвижную лабораторию, которая будет отбирать и анализировать пробы воздуха на границах санитарно-защитной зоны промышленных площадок предприятия и в жилых кварталах Стерлитамака. Стоимость проекта составила около 24,3 млн руб., лабораторию поставило московское ООО «Энвиогрупп».

Мобильная лаборатория оборудована современными аналитическими приборами, которые оперативно определяют концентрацию основных загрязняющих веществ в атмосфере — оксида серы, аммиака, диоксида серы, сероводорода, оксида углерода. Кроме того, анализаторы способны выявлять летучие органические соединения, такие как бензол, толуол, хлороформ и ксилолы. Оценке мобильной лаборатории подлежат 18 параметров качества воздуха, это число может увеличиться.

«Внедрение передвижной лаборатории позволяет нам повысить оперативность контроля и обеспечить максимальную прозрачность экологического мониторинга», — пояснил временно исполняющий обязанности директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии БСК Ильдар Мухамедьянов.

Благодаря автоматизированным системам первые результаты измерений специалисты получают непосредственно на месте отбора проб. Анализ по основным компонентам занимает около 20 минут.

