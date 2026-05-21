В Самаре и Тольятти квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройках подешевели на 7%

За год цена на малогабаритные квартиры в новостройках уменьшилась в 10 крупных городах России. В их число вошли Самара и Тольятти, в которых стоимость квартир площадью до 32 кв. м снизилась на 7%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

В Самаре цена за 1 кв. м за год уменьшилась на 1% и составила 142 тыс. руб. В среднем малогабаритная квартира в городе стоит около 4 млн руб.

Тольятти вошел в число городов с наибольшим снижением цен за 1 кв. м. Стоимость понизилась на 6,7% до 144,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя стоимость квартиры площадью до 32 кв. м в новостройках составляет 3,86 млн руб.

В целом по крупным городам РФ средний лот прибавил 11,4% и стал стоить 4, 75 млн руб.

