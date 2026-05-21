С марта по май в Казани число заказов комнатных растений выросло на 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Flowwow.

За год спрос на комнатные растения в Казани вырос более чем вдвое

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались цветущие растения — орхидеи и амариллисы. Спрос на орхидеи вырос на 82%, а амариллисы стали покупать более чем в 2,5 раза чаще.

Также увеличился интерес к растениям, которые считаются символами семейного благополучия. Спатифиллум, известный как «женское счастье», жители Казани покупали почти втрое чаще, а антуриум — «мужское счастье» — в 3,5 раза чаще, чем весной 2025 года.

Анна Кайдалова