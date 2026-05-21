«Сибстекло» планирует занять на бирже еще 250 млн рублей

Общее собрание участников ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинга») утвердило выпуск трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 250 млн руб. Информация об этом опубликована на ленте раскрытия корпоративной информации.

Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций «Сибстекла» на 1,11 млрд руб. Привлеченные на фондовом рынке средства компания направила на техобслуживание и ремонт оборудования, создание запасов сырья и готовой продукции.

ООО «Сибирское стекло» — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании достигла 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 82,1 млн руб.

