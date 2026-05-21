Здания двух кстовских бань передадут АО «Нижегородские бани»

Мэрия Нижнего Новгорода намерена передать АО «Нижегородские бани» (находится в собственности муниципалитета) два здания и участки под ними в Кстовском районе. Это бани на улице Свободы в Работках и на улице Молодежной в поселке Ждановский, рассказал и.о. руководителя КУГИ Алексей Кирюхин на заседании комиссии гордумы по имуществу.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас они находятся в муниципальной собственности и в хозяйственном ведении у «Водоканала». Для включения объектов недвижимости в уставный капитал акционерного общества их вносят в прогнозный план приватизации. Комиссия поддержала это решение.

Председатель комиссии Алексей Запоев рассказал, что бани не функционируют уже полгода, и спросил, когда они возобновят работу, так как вопрос очень важный: в Ждановском проживает 25 тыс. человек, а баня в Работках также оказывала услуги военному училищу и части.

Алексей Кирюхин ответил, что процедура передачи займет четыре-пять месяцев. Депутат Юлия Мантурова предложила на время перерегистрации передать кстовские бани в аренду или пользование «Нижегородским баням», чтобы они функционировали. На это и.о. руководителя КУГИ ответил, что потребуются конкурсные процедуры, которые тоже пройдут небыстро. Кроме того, перед сдачей в аренду бюджету пришлось бы потратиться на оценку имущества.

