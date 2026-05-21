В бюджете Самарской области предусмотрено более 93 млн рублей на компенсацию за путевки в лагеря
В этом году в бюджете Самарской области предусмотрено более 93 млн руб. на компенсацию за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно. Об этом сообщает минсоцдемографии Самарской области.
В министерстве уточняют, что стоимость путевки в летний лагерь компенсируют в размере 50% от фиксированной правительством региона стоимости. Лагерь должен числиться в региональном реестре организаций отдыха и оздоровления детей.
Меры социальной поддержки семей с детьми оказываются в рамках национального проекта «Семья».