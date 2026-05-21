Главу стройфирмы осудили за махинации при возведении больницы в Приангарье

Куйбышевский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении гендиректора строительной организации, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве Тангуйской участковой больницы в Братском районе Приангарья. Подсудимому назначили три года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Фортуна». Согласно картотеке суда, фигурантом уголовного дела является Иван Ерофеев.

По версии следствия, компания заключила госконтракт на строительство медучреждения. В феврале 2024 года, установили правоохранители, гендиректор организации предоставил в ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» подложные акты приемки выполненных работ и справку об их стоимости.

В областном следственном управлении СКР сообщили, что компания не выполнила работы на объекте в полном объеме. При этом подрядчик получил выплату по контракту. Ущерб федеральному и региональному бюджетам следствие оценивает в 9,4 млн руб.

Александра Стрелкова