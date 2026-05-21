ДУМ Татарстана создаст шариатский комитет по исламским финансам

Духовное управление мусульман Татарстана объявило о создании шариатского комитета по исламским финансам при Совете улемов. Новый орган займется сертификацией исламских финансовых продуктов и шариатским аудитом финансовых организаций, сообщила пресс-служба управления.

Комитет будет проводить экспертизу финансовых продуктов и договоров, выносить заключения об их соответствии исламским нормам, а также участвовать в разработке новых исламских финансовых инструментов.

В ДУМ Татарстана отметили, что комитет будет ориентироваться на стандарты международной организации AAOIFI.

Анна Кайдалова