Петербургский НИИ требует банкротства шахты «Грамотеинская» в Кузбассе

Арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению заявление санкт-петербургского АО «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — межотраслевой научный центр "ВНИМИ"» о признании несостоятельным ООО «Шахта "Грамотеинская"». Согласно определению суда, требования кредитора к должнику составляют 3,1 млн руб., не считая неустойки и расходов на госпошлину. Заседание по проверке обоснованности заявления суд назначил на 11 июня.

Иск ВНИМИ к «Грамотеинской» на 3,1 млн руб. основного долга арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил еще в июне прошлого года.

Шахта «Грамотеинская» (добывает энергетический уголь марки Д, собственник — кипрская компания Cyrith Holdings Ltd) в 2025 году получила 436 млн руб. чистого убытка при 1,64 млрд руб. выручки. В апреле этого года арбитражный суд Кемеровской области уже рассматривал заявление московского ООО «Промэнергосбыт» о признании шахты банкротом, но признал его необоснованным.

Игорь Лавренков, Кемерово