В Астрахани криптовалютчика заподозрили в неуплате 5 млн руб. налогов

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего криптовалютчика. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты крупной суммы налогов, сообщает региональное СУ СКР.

Криптовалютчик из Астрахани не доплатил 5 млн рублей налогов

Фото: Яндекс Карты Криптовалютчик из Астрахани не доплатил 5 млн рублей налогов

Следствие полагает, что в 2023 году фигурант продал криптовалюту на сумму более 34,5 млн руб., но предоставил в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ ложные сведения о фактически произведенных расходах.

Сумма неуплаченного налога составила около 5 млн руб. Преступление пресекли сотрудники региональных СК, УМВД и УФНС. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова