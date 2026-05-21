Музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» стал победителем национальной премии

Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» в Бурзянском районе победил в номинации «Национальное достояние» третьей Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Он отметил, что конкуренцию республиканскому проекту составляли такие ведущие музеи России, как «Петергоф», музеи-заповедники «Бородинское поле», «Сталинградская битва» . Всего на конкурс подали более тысячи заявок.

Как отмечает ТАСС, церемония вручения премии прошла 20 мая на сцене Малого театра России в Москве. Победителей назвали в 17 номинациях.

Премию проводит Министерство культуры Российской Федерации.

Майя Иванова