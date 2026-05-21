В Новосибирске объявлен старт продаж апарт-отеля Башни YES

20 мая в Новосибирске официально стартовали продажи апарт-отеля Башни YES — совместного проекта международного гостиничного оператора YES и девелопера ООО СЗ АВРОРА, входящего в группу компаний Септима. Об этом в рамках официального открытия объявил заместитель генерального директора сети YES Антон Агапов.

Комплекс общей площадью 95 тыс. кв. м будет состоять из двух 31-этажных башен с номерным фондом 1428 апартаментов. Проект расположен в удобной локации в пяти минутах пешком от станции метро «Студенческая» — в одном из самых динамично развивающихся районов города, рядом с Новосибирским государственным техническим университетом и многофункциональным комплексом «Сибирь-Арена».

Архитектурной особенностью проекта станет «парящий» стеклянный мост, соединяющий башни на уровне 30-го этажа, где предусмотрено размещение панорамного ресторана с видом на город. Концепция комплекса предполагает создание современной многофункциональной городской среды, объединяющей жилые апартаменты, коммерческую инфраструктуру и общественные пространства.

Все апартаменты будут передаваться с полной меблировкой, кухней, бытовой техникой и оборудованной рабочей зоной. В составе инфраструктуры комплекса предусмотрены центральный атриум, коворкинг-пространства, фитнес-комплекс с бассейном и SPA, кафе и рестораны, медицинский центр, паркинг на 341 машино-место, стрит-ритейл и другие сервисы для резидентов и гостей.

«Речь идет не просто о недвижимости для сдачи в аренду, мы говорим о многофункциональном комплексе, в котором значительная часть повседневных задач решается внутри проекта: работа, отдых, спорт и развлечения в условиях высокого уровня сервиса и инфраструктуры. В то же время – это оптимальное решение для инвесторов, которые хотят получать пассивный доход без личного участия. Современный апарт-отель освобождает человека от операционной рутины и позволяет сосредоточиться на карьере, творчестве, путешествиях и других важных делах. Проект будет реализован в полном соответствии со стандартами сети YES, объединяющими международные практики и специфику российского сегмента апарт-отелей»,— подчеркивает заместитель генерального директора YES Антон Агапов.

Отмечается, что комплекс реализуется в партнерстве с международным гостиничным оператором YES — первой и крупнейшей в России сети апарт-отелей, работающей на рынке с 2011 года. Компания обладает значительным опытом в управлении объектами с множеством собственников, а также надежной репутацией в обеспечении заявленной доходности и выполнении финансовых обязательств перед владельцами апартаментов.

«Сегодня инвесторы все чаще выбирают форматы с прозрачной экономикой и прогнозируемой доходностью. В проекте Башни YES стоимость номеров начинается от 6,3 млн рублей с полной меблировкой, а ожидаемая доходность составляет порядка 9% годовых от арендной деятельности без учета роста стоимости самой недвижимости. Это делает формат доступным для широкой аудитории инвесторов, заинтересованных в получении пассивного дохода. Особенно это актуально для Новосибирска — города с высоким туристическим и деловым потенциалом, где формируется интерес к доходной недвижимости»,— отмечает Андрей Лесун, коммерческий директор проекта.

Внимание к проекту создается на фоне устойчивого роста внутреннего туризма и увеличения спроса на качественные объекты размещения. По данным региональных властей, туристический поток в Новосибирскую область в 2025 году приблизился к отметке 3 млн человек и продолжает расти. Общий объем инвестиций в Башни YES оценивается более чем в 12 млрд рублей. Комплекс создаст около сотни рабочих мест и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Новосибирска. Завершить строительство планируется в IV квартале 2029 года.

О сети

YES — международная сеть апарт-отелей, созданная в 2011 году. Это инновационный продукт на рынке недвижимости, который сочетает в себе гостиничную, жилую и инвестиционную составляющие. Это полностью готовые к сдаче в аренду апартаменты под управлением профессиональной Управляющей компании. Проекты сети создаются по собственным стандартам, которые сочетают международные требования гостиничной индустрии и специфику сегмента апарт-отелей на российском рынке. Сегодня в портфеле YES пять действующих комплексов в Москве и Санкт-Петербурге с совокупным номерным фондом более 4200 апартаментов. Еще девять проектов находятся на стадии проектирования и строительства в крупнейших городах России, включая Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Благовещенск и Владивосток, а также международный проект в Баку. С 2020 года сеть активно развивает франчайзинговую модель, расширяя географию присутствия в России и странах СНГ.

Застройщик: ООО СЗ «Аврора»