В Кировской области приняли закон о выплатах бабушкам

В Кировской области депутаты Законодательного собрания приняли закон о ежемесячных выплатах бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до трех лет. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выплаты будут назначаться родственникам, которые ухаживают за первенцем в семье. Размер выплаты может достигать 45,8 тыс. руб., если мать ребенка младше 25 лет, и 38,2 тыс. руб. — если ей 25 лет и больше. При расчете будут учитывать доход бабушки или дедушки.

Получить поддержку смогут семьи, где ребенок родился или был усыновлен с 1 июля этого года по конец 2028 года. При этом родители должны работать, учиться очно или заниматься предпринимательской деятельностью в регионе.

Анна Кайдалова